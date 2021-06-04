Даниил Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в стадию 1/8 Открытого чемпионата Франции.
В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Медведев (2) в трёх сетах обыграл представителя США Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 39 минут.
Россиянин 10 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. На счету американца — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
В следующем раунде турнира Медведев сыграет с победителем матча Маркос Гирон (США) – Кристьян Гарин (Чили).
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».
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