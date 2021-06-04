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Даниил Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в стадию 1/8 Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Медведев (2) в трёх сетах обыграл представителя США Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 39 минут.

Россиянин 10 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. На счету американца — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем раунде турнира Медведев сыграет с победителем матча Маркос Гирон (США) – Кристьян Гарин (Чили).

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
04 июня 2021, пятница. 17:00 МСК
Райлли Опелка
35
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 4    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Даниил Медведев пробился во вторую неделю «Ролан Гаррос» – 2021. Кто бы мог подумать! Даниил Медведев пробился во вторую неделю «Ролан Гаррос» – 2021. Кто бы мог подумать!
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