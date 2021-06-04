Серена Уильямс вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где сразится с Еленой Рыбакиной

Американская теннисистка Серена Уильямс без особых проблем вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции.
В матче третьего круга на «Ролан Гаррос» Уильямс (7) в двух сетах обыграла соотечественницу Даниэль Коллинз со счётом 6:4, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 25 минут. Уильямс 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Коллинз — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В следующем раунде соревнований Серена сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (21).
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
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