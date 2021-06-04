Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина в двух сетах проиграла Соране Кырсте в третьем круге «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина в двух сетах проиграла Соране Кырсте в третьем круге «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина выбыла из борьбы за титул чемпионки Открытого чемпионата Франции-2021.

В матче третьего круга на «Ролан Гаррос» Касаткиной не удалось справиться с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу румынки.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Касаткина 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету румынки — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
04 июня 2021, пятница. 17:45 МСК
Сорана Кырстя
54
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Дарья Касаткина
37
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021