Стало известно, с кем сыграет Даниил Медведев в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев узнал, с кем сыграет в дебютном для себя четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Его соперником стал представитель Чили Кристьян Гарин.

В матче третьего круга на «Ролан Гаррос» Гарин в четырёх сетах обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 6:1, 5:7, 6:2, 6:2. По ходу текущего турнира Гарин также обыграл аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро и американца Маккензи Макдональда. Матч с Макдональдом продлился более четырёх часов и завершился со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (9:7), 6:3, 8:6.

Отметим, что Медведев и Гарин встречались почти месяц назад. Это произошло на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Тогда Гарин одержал победу в трёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1.