Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, с кем сыграет Даниил Медведев в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Стало известно, с кем сыграет Даниил Медведев в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев узнал, с кем сыграет в дебютном для себя четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Его соперником стал представитель Чили Кристьян Гарин.

В матче третьего круга на «Ролан Гаррос» Гарин в четырёх сетах обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 6:1, 5:7, 6:2, 6:2. По ходу текущего турнира Гарин также обыграл аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро и американца Маккензи Макдональда. Матч с Макдональдом продлился более четырёх часов и завершился со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (9:7), 6:3, 8:6.

Отметим, что Медведев и Гарин встречались почти месяц назад. Это произошло на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Тогда Гарин одержал победу в трёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
04 июня 2021, пятница. 16:35 МСК
Маркос Гирон
84
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		7 2 2  
6 		5 6 6  
             
Кристьян Гарин
23
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Новость по теме
«Одна из лучших побед в моей карьере». Гарин — о матче с Медведевым на турнире в Мадриде
Даниил Медведев пробился во вторую неделю «Ролан Гаррос» – 2021. Кто бы мог подумать! Даниил Медведев пробился во вторую неделю «Ролан Гаррос» – 2021. Кто бы мог подумать!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021