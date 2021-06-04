Стало известно, с кем сыграет Даниил Медведев в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Даниил Медведев узнал, с кем сыграет в дебютном для себя четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Его соперником стал представитель Чили Кристьян Гарин.
В матче третьего круга на «Ролан Гаррос» Гарин в четырёх сетах обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 6:1, 5:7, 6:2, 6:2. По ходу текущего турнира Гарин также обыграл аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро и американца Маккензи Макдональда. Матч с Макдональдом продлился более четырёх часов и завершился со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (9:7), 6:3, 8:6.
Отметим, что Медведев и Гарин встречались почти месяц назад. Это произошло на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Тогда Гарин одержал победу в трёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
04 июня 2021, пятница. 16:35 МСК
84
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|2
|2
|
|5
|6
|6
23
Кристьян Гарин
К. Гарин
Новость по теме«Одна из лучших побед в моей карьере». Гарин — о матче с Медведевым на турнире в Мадриде
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