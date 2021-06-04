Яну Сизикову, задержанную по подозрениям в договорном матче, выпустили из полиции

Российскую теннисистку Яну Сизикову отпустили из отделения полиции в Париже (Франция). Спортсменка находилась под стражей сутки.

Сизикова была задержана в четверг вечером, когда выходила с сеанса массажа после поражения в матче парного разряда Открытого чемпионата Франции. Сизикова в паре с Екатериной Александровой проиграла дуэту Сторм Сандерс/Айла Томлянович 1:6, 1:6 в стартовом матче.

«Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается», — приводит слова представителя прокуратуры Парижа «РИА Новости».

Россиянка подозревается в участии в договорном матче на парном «Ролан Гаррос» в 2020 году. Расследование началось ещё 1 октября прошлого года. Прокуратура проверяла её матч в паре с Мэдисон Бренгл. Дуэт проиграл паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4, однако полиция концентрируется на пятом гейме второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.