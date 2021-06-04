«Не знал, что я в Москве». Медведев отреагировал на поддержку трибун на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев забавно отреагировал на поддержку трибун на Открытом чемпионате Франции.

После победы в матче третьего круга на «Ролан Гаррос» Медведев вышел на традиционное интервью, однако его начало было сдвинуто из-за оваций болельщиков на трибунах, которые хором скандировали: «Даниил, Даниил!». В связи с чем ведущий не имел возможности задать россиянину вопросы.

Даниил Медведев отреагировал на поддержку трибун на «Ролан Гаррос»

«Не знал, что я в Москве, России», — сказал Медведев на французском после того, как шум затих.

Напомним, Медведев в трёх сетах обыграл американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:2, 6:4. Соперником Медведева в следующем раунде турнира стал представитель Чили Кристьян Гарин.

Медведев — единственный россиянин, оставшийся в мужской сетке текущего «Ролан Гаррос».