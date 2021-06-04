«Не знал, что я в Москве». Медведев отреагировал на поддержку трибун на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев забавно отреагировал на поддержку трибун на Открытом чемпионате Франции.
После победы в матче третьего круга на «Ролан Гаррос» Медведев вышел на традиционное интервью, однако его начало было сдвинуто из-за оваций болельщиков на трибунах, которые хором скандировали: «Даниил, Даниил!». В связи с чем ведущий не имел возможности задать россиянину вопросы.
Даниил Медведев отреагировал на поддержку трибун на «Ролан Гаррос»
«Не знал, что я в Москве, России», — сказал Медведев на французском после того, как шум затих.
Напомним, Медведев в трёх сетах обыграл американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:2, 6:4. Соперником Медведева в следующем раунде турнира стал представитель Чили Кристьян Гарин.
Медведев — единственный россиянин, оставшийся в мужской сетке текущего «Ролан Гаррос».
- 4 июня 2021
-
21:08
-
20:42
-
20:12
-
20:01
-
19:47
-
19:25
-
19:13
-
19:04
-
18:39
-
18:18
-
17:58
-
16:55
-
16:28
-
15:54
-
15:50
-
15:09
-
14:46
-
14:39
-
14:31
-
14:22
-
13:52
-
13:16
-
13:08
-
12:51
-
12:31
-
12:03
-
11:49
-
11:36
-
11:27
-
11:18
-
10:55
-
10:40
-
10:38
-
10:04
-
09:56