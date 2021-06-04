«Это больно». Карен Хачанов – о том, что проиграл во втором круге «Ролан Гаррос»

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в «Инстаграме» пост, где подвёл итоги своего выступления на Открытом чемпионате Франции. Во втором круге турнира Хачанов потерпел поражение от японца Кея Нисикори со счётом 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6.
Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.
«Это больно. Очень грустно покидать один из любимых моих турниров. Я отдал все силы. Упорно боролся до конца, но этого было недостаточно.
Благодаря таким дням мы растём над собой и становимся мудрее. Поражение заставляет меня работать ещё больше. За ним придут солнечные дни, я уверен!», — написал 25-летний Хачанов в описании к посту.
В прошлом году на «Ролан Гаррос» Хачанов дошёл до четвёртого круга, где в трёх сетах уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 3:6, 3:6.
- 4 июня 2021
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