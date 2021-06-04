Бывшая первая ракетка мира шотландский теннисист Энди Маррей сделал прививку от коронавируса. Об этом спортсмен сообщил в «Инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Энди Маррея.
«Это первое ощущение от укола. Невероятно рад, что присоединился к миллионам людей, которые получили вакцину от коронавируса. Огромное спасибо всем учёным и работникам, которые помогли нам найти правильный путь в последние 18 месяцев. С нетерпением жду возвращения на корт и встречи с вами!» — написал Маррей в описании к посту.
Ранее Маррей отказался от участия в Открытом чемпионате Франции и сосредоточился на подготовке к травяному сезону, в частности, к выступлению на родном Уимблдоне.
В текущем сезоне Энди Маррей выступал на турнирах в Монпелье (Франция) и Роттердаме (Нидерланды), где не проходил дальше второго круга. В рейтинге 52 недель титулованный британец занимает 123-ю позицию.
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