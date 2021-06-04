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Медведев — о матче с Опелкой: я сделал больше эйсов, чем он — это большое достижение

Медведев — о матче с Опелкой: я сделал больше эйсов, чем он — это большое достижение
Яна Метлёва
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В третьем круге россиянин в трёх сетах обыграл представителя США Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

«В этом году я великолепно чувствую себя на «Ролан Гаррос», особенно с мячами «Уилсон». Я говорил об этом с самого начала. Думаю, это ощущение останется со мной до конца турнира. Как я уже отмечал, теперь я знаю, что соперникам нужно играть на высоком уровне, если они хотят меня победить. Это гораздо приятнее понимать, чем когда ты знаешь, что проигрываешь самому себе.

Я определённо доволен своей игрой и особенно тем, что сделал сегодня больше эйсов, чем мой соперник. Это реально большое достижение.

Играть с Райлли – нелегко. Конечно, закрытые хардовые корты были бы жёстче, нежели открытые глиняные. Думаю, что сегодняшние условия – дождь, мокрый и тяжёлый корт, который я ненавижу на грунте, всё-таки помогли мне сегодня. В таких условиях даже если я ошибался с направлением его ударов, то всё равно успевал переместиться в нужную сторону», — приводит слова Медведева сайт ATP.

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