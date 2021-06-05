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«Ты — жалкий». Соболенко ответила на жёсткую критику подписчика за вылет с «Ролан Гаррос»

«Ты — жалкий». Соболенко ответила на жёсткую критику подписчика за вылет с «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на жёсткую критику в свой адрес после поражения в матче третьего круга на «Ролан Гаррос» с россиянкой Анастасией Павлюченковой со счётом 4:6, 6:2, 0:6.

Ранее Соболенко поделилась публикацией в своём «инстаграме», которую посвятила неудаче. После чего Арина выложила «сториз», где приложила скриншот одного из комментариев.

Пользователь назвал Соболенко «бездарной и жалкой неудачницей». А также оскорбил отца теннисистки, который погиб в ноябре 2019 года.

«Мой папа гордился бы мной! А вот что насчёт твоих родителей? Если бы они узнали, какие вещи ты пишешь мне, что бы они сказали? Иди покажи им что ты за человек! Я считаю, таких людей нужно судить. В тебе нет ничего человечного, раз ты упоминаешь ушедшего и оскорбляешь его… Ты – жалкий», — прокомментировала слова пользователя Соболенко.

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