Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова и Рыбакина вышли в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Павлюченкова и Рыбакина вышли в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
Виталий Весёлый
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований они оказались сильнее австралийских теннисисток Сторм Сандерс и Айлы Томлянович. Для победы Анастасии и Елене потребовалось два сета. Счёт матча — 6:2, 6:2.

Матч продолжался 58 минут. Победительницы выполнили 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 7. Сандерс и Томлянович 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и использовали 1 из 4 шансов взять подачу соперниц.

За выход в следующий круг Павлюченкова и Рыбакина поборются с американкой Николь Меликар и её напарницей из Нидерландов Деми Схурс.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
05 июня 2021, суббота. 12:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
А. Павлюченкова Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Сторм Сэндерс
Австралия
Сторм Сэндерс
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
С. Сэндерс А. Томлянович
Новость по теме
Веснина объяснила, в чём заключается значимость укрепления мышц пресса для теннисистов
Ай да Настя! Павлюченкова на «Ролан Гаррос» «навесила баранку» Арине Соболенко Ай да Настя! Павлюченкова на «Ролан Гаррос» «навесила баранку» Арине Соболенко
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021