Павлюченкова и Рыбакина вышли в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований они оказались сильнее австралийских теннисисток Сторм Сандерс и Айлы Томлянович. Для победы Анастасии и Елене потребовалось два сета. Счёт матча — 6:2, 6:2.
Матч продолжался 58 минут. Победительницы выполнили 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 7. Сандерс и Томлянович 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и использовали 1 из 4 шансов взять подачу соперниц.
За выход в следующий круг Павлюченкова и Рыбакина поборются с американкой Николь Меликар и её напарницей из Нидерландов Деми Схурс.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
05 июня 2021, суббота. 12:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
А. Павлюченкова Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Сторм Сэндерс
Айла Томлянович
С. Сэндерс А. Томлянович
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