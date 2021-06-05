Павлюченкова и Рыбакина вышли в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований они оказались сильнее австралийских теннисисток Сторм Сандерс и Айлы Томлянович. Для победы Анастасии и Елене потребовалось два сета. Счёт матча — 6:2, 6:2.



Матч продолжался 58 минут. Победительницы выполнили 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 7. Сандерс и Томлянович 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и использовали 1 из 4 шансов взять подачу соперниц.



За выход в следующий круг Павлюченкова и Рыбакина поборются с американкой Николь Меликар и её напарницей из Нидерландов Деми Схурс.

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