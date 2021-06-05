Виландер — о С. Уильямс: она стала увереннее на грунте и не паникует в непростых моментах

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал победу американки Серены Уильмс, которую она одержала в матче третьего круга на «Ролан Гаррос». В двух сетах Серена обыграла соотечественницу Даниэль Коллинз.



«Серена играет очень хорошо. Матч с Коллинз получился тяжёлым, но она справилась. Она хорошо бьёт по мячу, хорошо двигается. Отмечу, что Серена немного скорректировала свою тактику. В общем, действительно хорошее выступление.

Мне кажется, её удары стали сильнее. Кроме того, сейчас она очень чисто отбивает мячи. Она стала чувствовать себя намного увереннее на грунте, а в трудных моментах уже не паникует», — сказал Виландер в эфире Eurosport.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1.