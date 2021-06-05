Свитолина уступила Крейчиковой в третьем круге «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга она уступила чешке Барборе Крейчиковой. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 3:6, 2:6.



Длительность поединка составила 1 час и 41 минуту. Свитолина 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. Крейчикова, занимающая 33-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и использовала 6 из 13 шансов взять подачу соперницы.



За выход в следующий раунд Крейчикова поборется с американкой Слоан Стивенс.



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1.