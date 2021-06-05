Кёпфер: я не хочу просто сыграть с Федерером, я хочу дать ему бой и как-то победить

Немецкий теннисист Доминик Кёпфер после выхода в третий круг Открытого чемпионата Франции поделился мнением о будущем сопернике по этой стадии, подробно остановившись на швейцарце Роджере Федерере. Именно с ним Кёпфер и сыграет сегодня, 5 июня.
«Было бы очень здорово встретиться с Федерером. Я никогда не играл с ним прежде, мы даже не тренировались вместе. Я рад, что вышел в третий круг. Надеюсь и даже уверен, что смогу доставить неприятности любому сопернику на этой стадии, кем бы он ни был.
Что касается Федерера, то он такой хитрый и такой талантливый. Удивительно наблюдать, как он играет. Он отличается от всех других теннисистов, и я надеюсь, что Роджер победит, чтобы я мог сказать, что играл с ним. Но я не хочу просто сыграть с ним. Я хочу дать ему бой и, возможно, каким-то образом победить», — приводит слова Кёпфера ATP.
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