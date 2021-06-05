Веснина и Карацев вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в смешанном разряде

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев, выступающие в смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции, вышли во второй круг соревнований. На старте турнира россияне оказались сильнее представительницы Канады Габриэлы Дабровски и её партнёра австралийца Люка Савилла. Для победы Елене и Аслану потребовалось два сета. Счёт матча — 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 57 минут. Победители выполнили 6 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 7. Дабровски и Савилл 1 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и не воспользовались ни одним из трёх шансов взять подачу соперников.

За выход в следующий круг Веснина и Карацев поборются с победителем матча, в ходе которого сыграют Каролин Гарсия и Николя Маю (оба из Франции) с американцами Николь Меликар и Радживом Рамом (оба из США).