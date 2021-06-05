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Веснина и Карацев вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в смешанном разряде

Веснина и Карацев вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в смешанном разряде
Виталий Весёлый
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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев, выступающие в смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции, вышли во второй круг соревнований. На старте турнира россияне оказались сильнее представительницы Канады Габриэлы Дабровски и её партнёра австралийца Люка Савилла. Для победы Елене и Аслану потребовалось два сета. Счёт матча — 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 57 минут. Победители выполнили 6 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 7. Дабровски и Савилл 1 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и не воспользовались ни одним из трёх шансов взять подачу соперников.

За выход в следующий круг Веснина и Карацев поборются с победителем матча, в ходе которого сыграют Каролин Гарсия и Николя Маю (оба из Франции) с американцами Николь Меликар и Радживом Рамом (оба из США).

Ролан Гаррос — микст. 1-й круг
05 июня 2021, суббота. 15:00 МСК
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Е. Веснина А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Люк Савилл
Австралия
Люк Савилл
Г. Дабровски Л. Савилл
Карацев психанул, разбил ракетку и проиграл. В 3-м круге из наших мужчин – только Медведев Карацев психанул, разбил ракетку и проиграл. В 3-м круге из наших мужчин – только Медведев
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