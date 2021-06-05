Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга он оказался сильнее литовского теннисиста Ричардаса Беранкиса. Для победы Новаку понадобилось три сета. Завершилась встреча со счётом 6:1, 6:4, 6:1.



Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Джокович 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. Беранкис, занимающий 93-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс и 3 раза ошибся на подаче.



За выход в следующий раунд Джокович поборется с итальянцем Лоренцо Музетти.



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл Джоковича. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».