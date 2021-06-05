Марта Костюк — о дружбе в туре: неудобно иметь друга, успех которого тебе неприятен

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, с какими трудностями могут столкнуться профессиональные теннисисты, связанные дружескими отношениями.

«Многие думают, что на турнирах теннисисты постоянно видятся и общаются. Честно? На «Ролан Гаррос» я видела Бьянку Андрееску всего два раза, потому что мы тренировались и играли в разное время. С Паулой Бадосой же мы контактировали почти каждый день, потому что базировались в одном месте, но при этом каждая всё равно занималась своими делами. Мы все ещё так молоды, из-за этого есть вероятность, что мы пойдём разными путями и в какой-то момент станем серьёзными соперниками. Ведь все хотят быть в топ-5 и выигрывать турниры «Большого шлема».

Публикация доступна в «инстаграме» Марты Костюк. На фото – Марта и Бьянка Андрееску.

На самом деле, если кто-то сможет пронести дружбу на протяжении всей теннисной карьеры, это будет невероятным достижением. Потому что это очень редкое явление.

У каждого должны быть чистые намерения в сердце, если вы чувствуете, что искренне можете поддержать человека на все 100%, важно сказать ему это в лицо. И в то же время вы должны иметь смелость сказать: «Я не могу быть твоим другом, потому что вижу в тебе конкурента». Мне было бы неудобно иметь друга, успех которого был бы мне неприятен», — приводит слова Костюк Tennis.com.

Ранее 18-летняя Костюк вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв россиянку Варвару Грачёву со счётом 6:1, 6:2.