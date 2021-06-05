Адвокат: Сизикова провела ночь в участке, не спала и не ела

Фредерик Бело, адвокат теннисистки Яны Сизиковой, прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг спортсменки.



«Ей разрешили сделать звонок — родителям, семье, близким или начальнику — как полагается по процедуре задержания. Она позвонила отцу и сказала ему, в частности, что не хочет адвоката по назначению, хотя она имела на него право. Яна считала, что ей не в чем себя упрекнуть. Она провела ночь в участке, не спала и не ела. Для нее это была шоковая ситуация. Профессиональные рецидивисты без проблем проведут ночь в полиции, но для честных людей это всегда огромный стресс. Теперь, я думаю, мы подадим жалобу на клевету — против неизвестного лица, как говорят у нас, „против Х“. Потому что мы не знаем, кто её обвиняет. Но очевидно, что это клевета», — приводит слова правозащитника «Коммерсантъ».



Напомним, в 2020 году французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Полиция изучала события пятого гейма второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.