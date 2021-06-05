Рафаэль Надаль вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Янником Синнером
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Действующий чемпион, испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала текущего розыгрыша «Ролан Гаррос».
В матче третьего круга Надаль (3) в трёх сетах обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Надаль 3 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Норри 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В следующем раунде соревнований 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сразится с итальянцем Янником Синнером (21).
Напомним, в 2020 году Надаль в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5 и взял 13-й титул в карьере на «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
05 июня 2021, суббота. 17:05 МСК
3
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|3
45
Кэмерон Норри
К. Норри
Новость по темеНадаль: я не воспринимаю этот «Ролан Гаррос» как возможность взять 21-й «Большой шлем»
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