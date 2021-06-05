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Рафаэль Надаль вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Янником Синнером

Рафаэль Надаль вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Янником Синнером
Яна Метлёва
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Действующий чемпион, испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала текущего розыгрыша «Ролан Гаррос».

В матче третьего круга Надаль (3) в трёх сетах обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Надаль 3 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Норри 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем раунде соревнований 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сразится с итальянцем Янником Синнером (21).

Напомним, в 2020 году Надаль в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5 и взял 13-й титул в карьере на «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
05 июня 2021, суббота. 17:05 МСК
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		3 3    
             
Кэмерон Норри
45
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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