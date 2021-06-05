Азаренко: матчи Надаля на «РГ» как любимые фильмы — уже знаешь, что будет дальше

16-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко забавно описала своё отношение к матчам испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». Надаль 13 раз в карьере брал титул в Париже.

«Для меня смотреть, как Рафа играет на «Ролан Гаррос» – всё равно, что смотреть любимый фильм. Он тебе очень нравится, но ты уже знаешь, что будет дальше», — написала Азаренко в своём «твиттере».

На текущем «Ролан Гаррос» 35-летний Надаль вышел в 1/8 финала, где сыграет с представителем Италии Янником Синнером.

Азаренко также пробилась в четвёртый круг, где её ждет встреча с россиянкой Анастасией Павлюченковой. По ходу турнира она обыграла – Светлану Кузнецову (Россия), Клару Таусон (Дания) и Мэдисон Кис (США).