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Наоми Осака впервые обновила социальные сети после скандала на «Ролан Гаррос»

Наоми Осака впервые обновила социальные сети после скандала на «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Вторая ракетка мира японка Наоми Осака впервые обновила социальные сети после скандала на Открытом чемпионате Франции. Она выразила благодарность всем, кто поддержал её решение не общаться с представителями СМИ на «Ролан Гаррос» и впоследствии сняться с турнира.

«Просто хочу поблагодарить вас за всю любовь. Я не часто выходила на связь в последнее время, но хотела заскочить сюда и сказать всем вам, что очень это ценю», — написала Осака в «сториз» своего «инстаграма».

С момента снятия Осаки с «Ролан Гаррос» среди прочих её поддержали разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, Серена и Винус Уильямс, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и голливудский актёр Уилл Смит.

Осака перед началом «Ролан Гаррос» объявила, что не станет общаться с прессой во время турнира во благо своего психического здоровья. Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о снятии с турнира.

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