Наоми Осака впервые обновила социальные сети после скандала на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака впервые обновила социальные сети после скандала на Открытом чемпионате Франции. Она выразила благодарность всем, кто поддержал её решение не общаться с представителями СМИ на «Ролан Гаррос» и впоследствии сняться с турнира.
«Просто хочу поблагодарить вас за всю любовь. Я не часто выходила на связь в последнее время, но хотела заскочить сюда и сказать всем вам, что очень это ценю», — написала Осака в «сториз» своего «инстаграма».
С момента снятия Осаки с «Ролан Гаррос» среди прочих её поддержали разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, Серена и Винус Уильямс, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и голливудский актёр Уилл Смит.
Осака перед началом «Ролан Гаррос» объявила, что не станет общаться с прессой во время турнира во благо своего психического здоровья. Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о снятии с турнира.
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