Надаль побил рекорд Федерера по количеству побед на одном турнире «Большого шлема»
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль установил новый рекорд по количеству выигранных матчей на одном турнире «Большого шлема».
Сегодня, 5 июня, в матче третьего круга «Ролан Гаррос» Надаль в трёх сетах обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:3, 6:3. Эта победа стала для испанца 103-й на Открытом чемпионате Франции. Доля победных игр Надаля на «Ролан Гаррос» составляет 98%, что является лучшим показателем в истории тенниса.
Отметим, что ранее рекорд принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру, который выиграл 102 матча на Australian Open.
Надаль — действующий чемпион «Ролан Гаррос», он 13 раз в карьере брал титул в Париже. В следующем раунде турнира он сразится с итальянцем Янником Синнером.
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