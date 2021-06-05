Надаль побил рекорд Федерера по количеству побед на одном турнире «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль установил новый рекорд по количеству выигранных матчей на одном турнире «Большого шлема».

Сегодня, 5 июня, в матче третьего круга «Ролан Гаррос» Надаль в трёх сетах обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:3, 6:3. Эта победа стала для испанца 103-й на Открытом чемпионате Франции. Доля победных игр Надаля на «Ролан Гаррос» составляет 98%, что является лучшим показателем в истории тенниса.

Отметим, что ранее рекорд принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру, который выиграл 102 матча на Australian Open.

Надаль — действующий чемпион «Ролан Гаррос», он 13 раз в карьере брал титул в Париже. В следующем раунде турнира он сразится с итальянцем Янником Синнером.