Надаль поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Синнером в 1/8 «Ролан Гаррос»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился ощущениями после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга Надаль в трёх сетах обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
«Сегодня мне противостоял игрок, который проводит отличный сезон. Я выходил на корт, зная, что матч может быть трудным, и в некоторые моменты так и было. Я рад, что выиграл в трёх сетах. Думаю, я сделал то, что должен был», — приводит слова Надаля сайт ATP.
Также Надаль оценил уровень своего следующего соперника на «Ролан Гаррос» – итальянца Янника Синнера.
«Здесь нет лёгких соперников. Янник – не лучший вариант для меня в четвёртом круге. Без сомнения, он – опасен. Он – молод и отлично играет. Мы хорошо знаем друг друга, так что посмотрим. Я должен быть готов играть в теннис на высоком уровне, чтобы иметь шансы на выход в четвертьфинал, я буду бороться за это», — сказал Надаль.
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