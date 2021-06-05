Даниил Медведев – о ненависти к грунту: убеждения могут меняться
Поделиться
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, касающийся его ненависти к грунтовому покрытию.
«В прошлом вы шутили, что ненавидите грунт. Теперь играете на нём хорошо. Есть ли что-нибудь ещё в вашей жизни, что вам тоже не нравится, но хорошо получается?», — спросил Медведева один из журналистов.
«Убеждения могут меняться. В детстве я никогда не ел рыбу, ненавидел её. А теперь мне очень нравится тунец – но только сырой», — приводит слова россиянина журналист издания SI Джон Вертхайм в своём «твиттере».
Ранее Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В третьем круге россиянин в трёх сетах обыграл представителя США Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:2, 6:4.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
14:42
-
14:03
-
13:47
-
13:18
-
13:05
-
12:36
-
12:11
-
11:45
-
11:13
-
10:52
-
10:34
-
10:04
-
09:36
-
08:20
-
00:41
-
00:12
- 6 июня 2021
-
23:48
-
23:19
-
22:39
-
22:17
-
21:46
-
21:19
-
20:59
-
20:13
-
20:03
-
19:31
-
19:19
-
19:16
-
19:02
-
18:49
-
18:43
-
18:25
-
18:13
-
17:56
-
17:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам