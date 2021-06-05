Даниил Медведев – о ненависти к грунту: убеждения могут меняться

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, касающийся его ненависти к грунтовому покрытию.

«В прошлом вы шутили, что ненавидите грунт. Теперь играете на нём хорошо. Есть ли что-нибудь ещё в вашей жизни, что вам тоже не нравится, но хорошо получается?», — спросил Медведева один из журналистов.

«Убеждения могут меняться. В детстве я никогда не ел рыбу, ненавидел её. А теперь мне очень нравится тунец – но только сырой», — приводит слова россиянина журналист издания SI Джон Вертхайм в своём «твиттере».

Ранее Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В третьем круге россиянин в трёх сетах обыграл представителя США Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:2, 6:4.