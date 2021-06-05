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Синнеру задали вопрос о переводе его фамилии на английский. Янник забавно отреагировал

Синнеру задали вопрос о переводе его фамилии на английский. Янник забавно отреагировал
Яна Метлёва
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19-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер забавно отреагировал на вопрос о своей фамилии, который ему задали на послематчевой пресс-конференции. Синнер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв шведа Микаэля Имера со счётом 6:1, 7:5, 6:3. За выход в четвертьфинал он поборется с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Ваша фамилия — Синнер (в переводе с английского языка – «грешник». – Прим. «Чемпионата»), но некоторые из ваших поклонников думают, что вы святой, потому что вы похожи на ангела. Вы лучше всего играете в теннис, когда спокойны и расслаблены, как святой, или когда вы в ярости, как грешник?», — спросил итальянца один из журналистов.

«Ох, чувак. Ну и вопрос...», — приводит слова Синнера журналист издания SI Джон Вертхайм в своём «твиттере».

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