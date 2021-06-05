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72% фанатов спорта из США поддержали отказ Осаки общаться со СМИ на «Ролан Гаррос»

72% фанатов спорта из США поддержали отказ Осаки общаться со СМИ на «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Компания Morning Consult опубликовала результаты свежего социального исследования скандала на «Ролан Гаррос», связанного с отказом второй ракетки мира, японки Наоми Осаки общаться со СМИ во время турнира. Оно показало, что спортивные фанаты преимущественно поддержали решение спортсменки.

С 1 по 4 июня Morning Consult опросило более полутора тысяч любителей спорта из США. По результатам исследования, 72% фанатов поддержали позицию Осаки, что в 5 раз больше доли людей, которые осудили действия теннисистки.

Также исследователи выяснили у респондентов, как они отнеслись к тому, что организаторы «Ролан Гаррос» наложили на Осаку штраф в размере $ 15 тыс. за неявку на послематчевую пресс-конференцию. 47% опрошенных выступили против такого решения, 36% его поддержали.

В Morning Consult отметили, что в начале опроса 71% фанатов спорта заявили, что знают об Осаке. При этом 46% отозвались о ней положительно.

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