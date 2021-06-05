Парень Соболенко: Арина – невероятно нежный и ранимый человек, её невозможно не любить
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Возлюбленный белорусской теннисистки Арины Соболенко Константин Кольцов опубликовал в «Инстаграме» пост, где попытался развеять некоторые стереотипы о спортсменке.
Кольцов – экс-хоккеист сборной Беларуси, тренер хоккейного клуба «Спартак» (Москва).
«Большинство судит о людях из средств массовой информации. И если посмотреть на Арину Соболенко только с этого ракурса, то создаётся впечатление, что это очень агрессивный и мощный человек на корте с большим количеством эмоций! Но вы когда-нибудь видели интервью с Ариной без её прекрасной улыбки и счастливого взгляда? Нет!
Но… Она – невероятно нежный, ранимый, любящий и переживающий человек, которого невозможно не любить! Её невозможно не любить!» — написал Кольцов в своём «инстаграме».
Новость по темеСоболенко впервые опубликовала совместное фото с экс-хоккеистом сборной Беларуси Кольцовым
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