Парень Соболенко: Арина – невероятно нежный и ранимый человек, её невозможно не любить

Возлюбленный белорусской теннисистки Арины Соболенко Константин Кольцов опубликовал в «Инстаграме» пост, где попытался развеять некоторые стереотипы о спортсменке.

Кольцов – экс-хоккеист сборной Беларуси, тренер хоккейного клуба «Спартак» (Москва).

«Большинство судит о людях из средств массовой информации. И если посмотреть на Арину Соболенко только с этого ракурса, то создаётся впечатление, что это очень агрессивный и мощный человек на корте с большим количеством эмоций! Но вы когда-нибудь видели интервью с Ариной без её прекрасной улыбки и счастливого взгляда? Нет!

Но… Она – невероятно нежный, ранимый, любящий и переживающий человек, которого невозможно не любить! Её невозможно не любить!» — написал Кольцов в своём «инстаграме».