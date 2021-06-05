Свитолина – о поражении от Крейчиковой: тактически я сыграла хорошо, но мягко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после поражения в третьем круге «Ролан Гаррос». Украинка в двух сетах проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счётом 3:6, 2:6.

«Сложно сказать, что помешало мне найти свою игру. Я не очень хорошо реагировала на удары, возможно, сильно нервничала. Сегодня я, наверное, слишком волновалась, мне было очень сложно справиться с эмоциями, и из-за этого ничего не получалось. У меня не было слаженной игры, а там, где у меня был шанс, активнее сыграла Крейчикова. Я упустила гейм при счёте 3:4 в первом сете, который должна была выигрывать. Это был долгий гейм, но я даже не задумывалась, что мы играли его 20 минут. Нельзя сказать, что он был какой-то невероятный, было много ошибок. Возможно, это самый затяжной гейм, который я когда-либо играла. Не могу назвать его ключевым, но, если бы счёт стал 4:4, возможно, что-то сложилось бы по-другому. Сложно сказать, потому что могло произойти всё что угодно.

Удивила ли меня чем-то соперница? Нет, я знала, что она играет с вращением, у неё хорошие углы, она здорово закручивает мяч. Конечно, я это знала, просто сегодня мне было сложно перехватить инициативу. Она здорово использовала углы и открывала себе корт. Я бы не сказала, что я где-то плохо действовала тактически — но, возможно, играла мягко, и ей было удобно потом вторым мячом играть ещё острее», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».