Видеообзор матча Рафаэля Надаля с Кэмероном Норри в третьем круге «Ролан Гаррос»

35-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала текущего розыгрыша «Ролан Гаррос». Испанец является действующим чемпионом турнира.
В матче третьего круга Надаль (3) в трёх сетах обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Надаль 3 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Норри 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
Для Надаля эта победа стала 103-й в карьере на «Ролан Гаррос». Этот показатель является рекордным в истории тенниса по количеству выигранных матчей на одном турнире «Большого шлема».
В следующем раунде 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сразится с 19-летним итальянцем Янником Синнером (21).
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