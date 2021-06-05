Видеообзор матча Рафаэля Надаля с Кэмероном Норри в третьем круге «Ролан Гаррос»

35-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала текущего розыгрыша «Ролан Гаррос». Испанец является действующим чемпионом турнира.

В матче третьего круга Надаль (3) в трёх сетах обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Надаль 3 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Норри 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Для Надаля эта победа стала 103-й в карьере на «Ролан Гаррос». Этот показатель является рекордным в истории тенниса по количеству выигранных матчей на одном турнире «Большого шлема».

В следующем раунде 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сразится с 19-летним итальянцем Янником Синнером (21).