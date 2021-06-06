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Крис Эверт назвала аспект игры Рафаэля Надаля, который восхищает её больше всего

Крис Эверт назвала аспект игры Рафаэля Надаля, который восхищает её больше всего
Яна Метлёва
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18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Крис Эверт назвала аспект игры испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос», которым она восхищается больше всего.

«В последние несколько лет Рафа демонстрирует сильную игру на всех покрытиях. Несмотря на то что он – лучший на грунте, он всё ещё хочет совершенствоваться, всё ещё изучает различные техники ударов.

Его касание стало намного лучше, он стал намного сильнее подавать. Но статистика, которая мне особенно нравится в Рафе, — это то, что он тратит на первые три подачи более 90% отведённого времени.

Я думаю, об этом нужно говорить нашим юниорам: первые три очка на подаче жизненно важны, посмотрите, как это делает Рафа. Это одна из деталей его игры, в которой он очень щепетилен и последователен», — приводит слова Эверт Eurosport.

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