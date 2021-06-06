Роджер Федерер может сняться с «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы в матче с немцем Домиником Кёпфером в третьем круге «Ролан Гаррос» рассказал о своём состоянии, не исключив, что может сняться с турнира.

«Сейчас мне необходимо решить, буду ли я и дальше играть или же это большой риск для меня. Может быть, это идеальный момент, чтобы передохнуть. Ведь у меня не будет недели между «Ролан Гаррос» и Галле, как обычно. Поэтому мне нужно определяться, что будет лучше всего для Уимблдона.

В Париже каждое утро после матчей я просыпаюсь и оцениваю ситуацию с коленом.

Как уже говорил ранее, на тренировках я не играл матчи, которые длились по два с половиной или по три с половиной часа. Проводить столько времени на корте в моём положении ненормально. Те, кто проходил через такую же операцию, поймут меня.

Я бы предпочёл быть на месте Рафы или Новака прямо сейчас, которые говорят, что чувствуют себя отлично. Но у меня сейчас такого ощущения нет», — приводятся слова Федерера на странице Tennis Majors в «Твиттере».