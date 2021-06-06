Кёпфер прокомментировал своё поражение в матче третьего круга «РГ» с Федерером

Немецкий теннисист Доминик Кёпфер прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции со швейцарцем Роджером Федерером — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 5:7.

«Роджер есть Роджер. То, что он показывает в 39 лет, не может не поражать. Он демонстрирует классный теннис и находится в невероятной форме. В решающие моменты матча он действовал лучше», — приводит слова Кёпфера официальный сайт «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль. В 2020 году он со счётом 6:0, 6:2, 7:5 обыграл серба Новака Джоковича. В этом розыгрыше соревнований на трибунах стадиона «Ролан Гаррос», расположенного рядом с Булонским лесом, могут присутствовать зрители. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более чем 5000 болельщиков.