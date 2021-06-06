Новак Джокович: моя миссия в теннисе ещё не выполнена

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своей мотивации в теннисе.

«Всегда нужно находить мотивацию: что-то, что позволяет двигаться дальше и становиться всё лучше. К счастью, у меня прекрасная семья и много радостей вне корта. Но всё же моя миссия в профессиональном теннисе ещё не выполнена. Всегда найдётся вещь, которую можно было бы усовершенствовать.

Ежедневно я ставлю перед собой краткосрочные цели, которые меня вдохновляют. И долгосрочные, к которым я причисляю турниры «Большого шлема». Стараюсь всегда выходить на пик формы к этим турнирам. Ведь они самые важные в нашем виде спорта. И я счастлив, что сейчас набрал отличные кондиции», — приводит слова Джоковича Tennis Head.