Джокович назвал сильные стороны Музетти, с которым он будет играть в четвёртом круге «РГ»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о сильных сторонах итальянца Лоренцо Музетти, с которым он будет играть в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции.
«Мы никогда не встречались прежде, однако уже тренировались в этом сезоне. Мне очень нравится, как он играет. У него невероятно мощные форхенд и бэкхенд. Он может здорово подкручивать мячи. Лоренцо отлично играет возле сетки, исполняет укороченные удары. Он показывает действительно всестороннюю игру», — приводит слова Джоковича ATP.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль. В 2020 году он со счётом в трех сетах 6:0, 6:2, 7:5 обыграл Джоковича. В этом розыгрыше соревнований впервые с Australian Open – 2020 играют все три представителя «Большой тройки».
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