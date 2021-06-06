Видеообзор непростой победы Федерера в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с Кёпфером

Сегодня ночью, 6 июня, в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции встречались швейцарский теннисист Роджер Федерер и представитель Германии Доминик Кёпфер. Со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5 победу праздновал Федерер.

Продолжительность встречи составила 3 часа 39 минут. Швейцарец выполнил 6 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Кёпфер 11 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 4 шанса из 6 взять подучу соперника.

Федерер одолел Кёпфера и вышел в следующий круг «Ролан Гаррос»

За выход в следующий круг соревнований Роджер поборется с итальянцем Маттео Берреттини.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл Новака Джоковича. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».