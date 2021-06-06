Александра Возняк станет мамой
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Бывшая канадская теннисистка Александра Возняк на своей странице в «Инстаграме» разместила свежее фото, сообщив, что ждёт первенца.
«Мне и моему мужу уже не терпится встретить нашего мальчика», — подписала фото Возняк.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александры Возняк в «Инстаграме».
Возняк — победительница одного турнира WTA и 11 турниров ITF в одиночном разряде, полуфиналистка юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2005), полуфиналистка двух юниорских турнира «Большого шлема» в парном разряде (Australian Open-2003 и Открытый чемпионат Франции-2005). В декабре 2018 года объявила о завершении карьеры. После этого открыла теннисную академию в Канаде.
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