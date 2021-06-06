Макинрой отреагировал на слова Федерера о возможном снятии с «Ролан Гаррос»

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой отреагировал на слова швейцарца Роджера Федерера о его возможном снятии с Открытого чемпионата Франции.

«Мне совсем не нравятся слова Роджера, заявившего, что он может не сыграть в следующем матче Открытого чемпионата Франции», — написал Макинрой на своей странице в «Твиттере».



В третьем круге «Ролан Гаррос» Федерер победил немца Доминика Кёпфера. В четвёртом раунде соревнований швейцарец должен сыграть с представителем Италии Маттео Берреттини.



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль. В 2020 году он со счётом в трех сетах 6:0, 6:2, 7:5 обыграл серба Новака Джоковича В этом розыгрыше соревнований впервые с Australian Open – 2020 играют все три представителя «Большой тройки».