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Синнер — о Музетти: он очень, очень талантлив. Может, даже более талантлив, чем я

Синнер — о Музетти: он очень, очень талантлив. Может, даже более талантлив, чем я
Виталий Весёлый
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Девятнадцатая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением об игре своего соотечественника Лоренцо Музетти.

«Я думаю, он талантлив. Я бы даже сказал, что очень, очень талантлив. Может быть, даже больше, чем я. Физически он тоже крайне силён. С мячом он может делать всё, что захочет. Лоренцо — более разносторонний игрок, чем я», — приводит слова Синнера Tennis Majors.

И Синнер, и Музетти вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. За выход в следующий раунд Синнеру будет противостоять испанский теннисист Рафаэль Надаль, а Лоренцо — серб Новак Джокович.

Напомним, что Музетти, в свою очередь, также отметил уровень Синнера, заявив, что за ним и Янником будущее мирового тенниса.

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