Синнер — о Музетти: он очень, очень талантлив. Может, даже более талантлив, чем я
Поделиться
Девятнадцатая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением об игре своего соотечественника Лоренцо Музетти.
«Я думаю, он талантлив. Я бы даже сказал, что очень, очень талантлив. Может быть, даже больше, чем я. Физически он тоже крайне силён. С мячом он может делать всё, что захочет. Лоренцо — более разносторонний игрок, чем я», — приводит слова Синнера Tennis Majors.
И Синнер, и Музетти вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. За выход в следующий раунд Синнеру будет противостоять испанский теннисист Рафаэль Надаль, а Лоренцо — серб Новак Джокович.
Напомним, что Музетти, в свою очередь, также отметил уровень Синнера, заявив, что за ним и Янником будущее мирового тенниса.
Новость по темеМузетти: за мной и Синнером будущее тенниса
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
19:34
-
19:22
-
18:17
-
17:37
-
16:56
-
16:32
-
15:55
-
15:43
-
15:06
-
14:42
-
14:03
-
13:47
-
13:18
-
13:05
-
12:36
-
12:11
-
11:45
-
11:13
-
10:52
-
10:34
-
10:04
-
09:36
-
08:20
-
00:41
-
00:12
- 6 июня 2021
-
23:48
-
23:19
-
22:39
-
22:17
-
21:46
-
21:19
-
20:59
-
20:13
-
20:03
-
19:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам