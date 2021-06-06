Синнер — о Музетти: он очень, очень талантлив. Может, даже более талантлив, чем я

Девятнадцатая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением об игре своего соотечественника Лоренцо Музетти.



«Я думаю, он талантлив. Я бы даже сказал, что очень, очень талантлив. Может быть, даже больше, чем я. Физически он тоже крайне силён. С мячом он может делать всё, что захочет. Лоренцо — более разносторонний игрок, чем я», — приводит слова Синнера Tennis Majors.

И Синнер, и Музетти вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. За выход в следующий раунд Синнеру будет противостоять испанский теннисист Рафаэль Надаль, а Лоренцо — серб Новак Джокович.

Напомним, что Музетти, в свою очередь, также отметил уровень Синнера, заявив, что за ним и Янником будущее мирового тенниса.