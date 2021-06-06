Маррей: как можно не восхищаться игрой 39-летнего Федерера после двух операций на колене!

Бывшая первая ракетка мира шотландский теннисист Энди Маррей поделился эмоциями от игры швейцарца Роджера Федерера на Открытом чемпионате Франции. В третьем раунде соревнований Роджеру противостоял немец Доминик Кёпфер, которого Федерер обыграл в четырёх сетах.
«По правде говоря, меня совершенно не беспокоит исход матча Роджера и Кёпфера. Даже просто смотреть, как Федерер в 39 лет после двух операций на колене играет на пустом стадионе и заводится, очень здорово. И как тут можно не восхищаться! Делай, что ты любишь, Роджер», — написал на своей странице в «Твиттере» Маррей.
«Спасибо, сэр Энди, это чувство взаимно. Увидимся на травяных турнирах», — ответил Федерер.
После матча Федерер сказал, что, возможно, ему придётся сняться с «Ролан Гаррос», чтобы быть в состоянии выступить на Уимблдоне.
- 7 июня 2021
-
19:34
-
19:22
-
18:17
-
17:37
-
16:56
-
16:32
-
15:55
-
15:43
-
15:06
-
14:42
-
14:03
-
13:47
-
13:18
-
13:05
-
12:36
-
12:11
-
11:45
-
11:13
-
10:52
-
10:34
-
10:04
-
09:36
-
08:20
-
00:41
-
00:12
- 6 июня 2021
-
23:48
-
23:19
-
22:39
-
22:17
-
21:46
-
21:19
-
20:59
-
20:13
-
20:03
-
19:31