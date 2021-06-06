Тамара Зиданшек стала первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга она оказалась сильнее представительницы Румынии Сораны Кырсти. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:1.



Длительность поединка составила 1 час и 28 минуту. Зиданшек 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. Кырстя, занимающая 54-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и использовала 1 шанс из 7 взять подачу соперницы.



За выход в следующий раунд Тамара поборется с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Паула Бадоса (Испагия).



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.