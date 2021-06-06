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Тамара Зиданшек стала первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»

Тамара Зиданшек стала первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»
Виталий Весёлый
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Словенская теннисистка Тамара Зиданшек вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга она оказалась сильнее представительницы Румынии Сораны Кырсти. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Длительность поединка составила 1 час и 28 минуту. Зиданшек 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. Кырстя, занимающая 54-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и использовала 1 шанс из 7 взять подачу соперницы.

За выход в следующий раунд Тамара поборется с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Паула Бадоса (Испагия).

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
06 июня 2021, воскресенье. 12:10 МСК
Тамара Зиданшек
85
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		1  
         
Сорана Кырстя
54
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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