Свёнтек: вторая неделя «Ролан Гаррос». Можно позволить себе и награду – пекановый пирог

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос», польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего раунда Ига в двух сетах обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт — 7:6 (7:4), 6:0.
«Вторая неделя! Довольна своей последовательностью. Теперь у меня есть повод и наградить себя. Это будет пекановый пирог», — написала Свёнтек на своей странице в «Инстаграме».
«Отличный выбор», — прокомментировали сообщение Свёнтек в WTA.
В следующей стадии Открытого чемпионата Франции Свёнтек сыграет с 18-летней представительницей Украины Мартой Костюк. Турнир проходит с 30 мая по 13 июня. В финале 2020 года Свёнтек в двух сетах обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1. В этом розыгрыше соревнований на трибунах стадиона «Ролан Гаррос», расположенного рядом с Булонским лесом, могут присутствовать зрители. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более чем 5000 болельщиков.
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