«Здорово глотнуть свежего воздуха». Надаль сфотографировался на фоне Эйфелевой башни

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в «сториз» своего «Инстаграма» разместил новое фото, сделанное на фоне Эйфелевой башни.
«Нам позволено гулять за пределами отеля в течение 30 минут. Здорово иметь возможность глотнуть свежего воздуха», — подписал фотографию Надаль.
Фото: https://www.instagram.com/rafaelnadal/
Напомним, что в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции, который продолжается в настоящее время, Надалю будет противостоять итальянский теннисист Янник Синнер. Их матч состоится завтра, 7 июня.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является Надаль. В 2020 году он со счётом в трех сетах 6:0, 6:2, 7:5 обыграл серба Новака Джоковича. В этом розыгрыше соревнований впервые с Australian Open – 2020 играют все три представителя «Большой тройки».
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