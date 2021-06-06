«Здорово глотнуть свежего воздуха». Надаль сфотографировался на фоне Эйфелевой башни

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в «сториз» своего «Инстаграма» разместил новое фото, сделанное на фоне Эйфелевой башни.



«Нам позволено гулять за пределами отеля в течение 30 минут. Здорово иметь возможность глотнуть свежего воздуха», — подписал фотографию Надаль.

Фото: https://www.instagram.com/rafaelnadal/

Напомним, что в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции, который продолжается в настоящее время, Надалю будет противостоять итальянский теннисист Янник Синнер. Их матч состоится завтра, 7 июня.



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является Надаль. В 2020 году он со счётом в трех сетах 6:0, 6:2, 7:5 обыграл серба Новака Джоковича. В этом розыгрыше соревнований впервые с Australian Open – 2020 играют все три представителя «Большой тройки».