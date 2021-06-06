Анастасия Павлюченкова сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос» спустя 10 лет

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, вышедшая сегодня, 6 июня, в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, повторила своё достижение десятилетней давности.

Тогда, в 2011 году, Анастасия также пробилась в 1/4 финала соревнований, обыграв соотечественницу Веру Звонарёву в четвёртом круге соревнований. В полуфинал, однако, Анастасия пройти не смогла, уступив итальянке Франческе Скьявоне.



В нынешнем розыгрыше соревнований в матче четвёртого круга Анастасия обыграла белоруску Викторию Азаренко, а в четвертьфинале она встретится с победительницей матча Серена Уильмс (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Открытый чемпионат Франции – 2021 проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.