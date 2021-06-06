Анастасия Павлюченкова станет первой ракеткой России
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова благодаря выходу в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции станет первой ракеткой России. За счёт заработанных за выход в эту стадию очков Анастасия обгонит Веронику Кудерметову, которая в настоящее время является 30-й ракеткой мира и первой ракеткой России.
Отметим, что Павлюченкова — единственная представительница России в женском одиночном разряде, которая пробилась в 1/4 финала «Ролан Гаррос». В основную сетку женского одиночного разряда в этом розыгрыше соревнований напрямую по рейтингу попало 10 представительниц России.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Павлюченкова поборется с победительницей матча Серена Уильямс (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).
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