Анастасия Павлюченкова станет первой ракеткой России

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова благодаря выходу в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции станет первой ракеткой России. За счёт заработанных за выход в эту стадию очков Анастасия обгонит Веронику Кудерметову, которая в настоящее время является 30-й ракеткой мира и первой ракеткой России.



Отметим, что Павлюченкова — единственная представительница России в женском одиночном разряде, которая пробилась в 1/4 финала «Ролан Гаррос». В основную сетку женского одиночного разряда в этом розыгрыше соревнований напрямую по рейтингу попало 10 представительниц России.



За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Павлюченкова поборется с победительницей матча Серена Уильямс (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).