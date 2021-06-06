Роджер Федерер снялся с «Ролан Гаррос»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер принял решение сняться с Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Ранее Федерер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга он в тяжёлой битве одолел немца Доминика Кёпфера. Для этого ему понадобилось 3 часа 35 минут. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5 в пользу титулованного швейцарца.

После матча Федерер отметил, что пока не готов подвергать свой организм такой нагрузке и позднее примет решение о дальнейших действиях на турнире.

Напомним, Федерер перенёс операции на левом колене в феврале и мае 2020 года, пропустив остаток сезона. В текущем сезоне 39-летний швейцарец выступил на турнирах в Дохе (Катар) и Женеве (Швейцария), где не добирался дальше второго круга.

Таким образом, соперник Федерера по 1/8 финала, итальянец Маттео Берреттини, без борьбы вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.