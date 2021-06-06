Роджер Федерер прокомментировал снятие с «Ролан Гаррос»
Поделиться
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер прокомментировал решение сняться с Открытого чемпионата Франции.
«После обсуждений с командой я решил, что мне необходимо сняться с «Ролан Гаррос». После двух операций на колене и более года реабилитации для меня важно прислушиваться к своему телу и не форсировать события на пути к полному восстановлению. Я очень рад, что за моими плечами осталось три матча. Нет лучшего чувства, чем вернуться на корт. Скоро увидимся», — приводит слова Федерера пресс-служба «Ролан Гаррос».
Отметим, что 39-летний швейцарец дошёл на турнире до 1/8 финала. По ходу турнира он обыграл Дениса Истомина (Узбекистан), Марина Чилича (Хорватия) и Доминика Кёпфера (Германия).
Новость по темеРоджер Федерер снялся с «Ролан Гаррос»
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
19:34
-
19:22
-
18:17
-
17:37
-
16:56
-
16:32
-
15:55
-
15:43
-
15:06
-
14:42
-
14:03
-
13:47
-
13:18
-
13:05
-
12:36
-
12:11
-
11:45
-
11:13
-
10:52
-
10:34
-
10:04
-
09:36
-
08:20
-
00:41
-
00:12
- 6 июня 2021
-
23:48
-
23:19
-
22:39
-
22:17
-
21:46
-
21:19
-
20:59
-
20:13
-
20:03
-
19:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам