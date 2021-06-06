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Роджер Федерер прокомментировал снятие с «Ролан Гаррос»

Роджер Федерер прокомментировал снятие с «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер прокомментировал решение сняться с Открытого чемпионата Франции.

«После обсуждений с командой я решил, что мне необходимо сняться с «Ролан Гаррос». После двух операций на колене и более года реабилитации для меня важно прислушиваться к своему телу и не форсировать события на пути к полному восстановлению. Я очень рад, что за моими плечами осталось три матча. Нет лучшего чувства, чем вернуться на корт. Скоро увидимся», — приводит слова Федерера пресс-служба «Ролан Гаррос».

Отметим, что 39-летний швейцарец дошёл на турнире до 1/8 финала. По ходу турнира он обыграл Дениса Истомина (Узбекистан), Марина Чилича (Хорватия) и Доминика Кёпфера (Германия).

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