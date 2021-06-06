Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас (5) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Циципас в трёх сетах обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (12) со счётом 6:3, 6:2, 7:5.
Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. Циципас 6 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету испанца 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
В следующем раунде соревнований грек сразится с победителем матча между Кристьяном Гарином (Чили) и Даниилом Медведевым (Россия).
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, который в 2020 году в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играли все три представителя «Большой тройки».
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