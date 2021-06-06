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Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции
Яна Метлёва
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас (5) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Циципас в трёх сетах обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (12) со счётом 6:3, 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. Циципас 6 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету испанца 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем раунде соревнований грек сразится с победителем матча между Кристьяном Гарином (Чили) и Даниилом Медведевым (Россия).

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, который в 2020 году в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играли все три представителя «Большой тройки».

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
06 июня 2021, воскресенье. 15:45 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7    
3 		2 5    
             
Пабло Карреньо-Буста
12
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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