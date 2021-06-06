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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где сразится со Стефаносом Циципасом

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где сразится со Стефаносом Циципасом
Яна Метлёва
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев (2) пробился в четвертьфинальную стадию Открытого чемпионата Франции.

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» россиянин в трёх сетах одолел представителя Чили Кристьяна Гарина (22). Для этого ему понадобилось 2 часа и 5 минут. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1, 7:5.

Медведев 14 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и использовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Гарина ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За право выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» Медведев поборется с греком Стефаносом Циципасом (5).

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, который в 2020 году в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играли все три представителя «Большой тройки».

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
06 июня 2021, воскресенье. 16:20 МСК
Кристьян Гарин
23
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		1 5    
6 		6 7    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Вот это да! Даниил Медведев поборется с Циципасом за полуфинал «Ролан Гаррос» Вот это да! Даниил Медведев поборется с Циципасом за полуфинал «Ролан Гаррос»
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