Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где сразится со Стефаносом Циципасом

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев (2) пробился в четвертьфинальную стадию Открытого чемпионата Франции.
В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» россиянин в трёх сетах одолел представителя Чили Кристьяна Гарина (22). Для этого ему понадобилось 2 часа и 5 минут. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1, 7:5.
Медведев 14 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и использовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Гарина ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
За право выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» Медведев поборется с греком Стефаносом Циципасом (5).
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, который в 2020 году в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играли все три представителя «Большой тройки».
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