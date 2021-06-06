Шамиль Тарпищев высказался о решении Роджера Федерера сняться с «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о решении 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера сняться с текущего «Ролан Гаррос».
Ранее 39-летний Федерер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга он в тяжёлой битве одолел немца Доминика Кёпфера. Для этого ему понадобилось 3 часа 39 минут. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5 в пользу титулованного швейцарца.
«Федерер пытается вернуться. Качество его игры оставляет желать лучшего, у него много нехарактерных ошибок. Здесь сработало чувство самосохранения. Посчитал, что лучше готовиться дальше. Тем более что впереди трава, где он играет лучше. Сняться сейчас — разумное решение»», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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