Медведев – о матче с Циципасом: надеюсь, французская публика будет на моей стороне
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящей четвертьфинальной встречи на «Ролан Гаррос» с пятым номером рейтинга, греком Стефаносом Циципасом.
«Надеюсь, французская публика будет на моей стороне, это мне очень поможет. Было бы здорово, если бы люди подумали: окей, он говорит по-французски, он милый, мы за него», — приводит слова россиянина журналист Кентен Мойне в своём «твиттере».
Отметим, что Медведев и Циципас 7 раз в карьере играли между собой. С большим перевесом (6:1) по личным встречам ведёт россиянин. Интересно, что у Медведева есть выигранный матч с Циципасом на грунте. В 2019 году Даниил в трёх сетах (6:2, 1:6, 6:4) победил Стефаноса на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).
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